Мнение эксперта: До 6,5 млн россиян имеют сложности с кредитами

— Каков на Ваш взгляд сегодня портрет заемщика в РФ? Как он изменился? На какие цели он берет кредит?



— Среднестатистического портрета заемщика, пожалуй, нет. Сейчас он очень разный от банка к банку и от сегмента к сегменту. Существуют клиенты, которые скрупулезно и тщательно высчитывают все аспекты кредитного предложения и деньги они берут на что-то очень важное и жизненно необходимое. Есть заемщики, которые смотрят исключительно на комфортность ежемесячного платежа, и их покупки скорее связаны с желанием, нежели с необходимостью. Есть те, кто хочет сэкономить на процентах и снизить финансовую нагрузку от предыдущих кредитов, они выбирают рефинансирование, а есть люди, которым просто нужны деньги и совершенно не важны условия - они чаще всего обращаются в МФО.