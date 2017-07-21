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КамАЗ протаранил Газель и опрокинулся у остановки в Омске

21 июля 2017, 17:32
ДТП в Кировском округе.

Сегодня, 21 июля, на Исилькульском тракте произошло столкновение КамАЗа и Газель, в результате которого пострадали 6 человек.

Предварительно установлено: мужчина 1961 г.р., управлявший автомобилем КамАЗ, при движении по Исилькульскому тракту допустил столкновение с Газелью в районе остановки «Сады».

В результате случившегося ДТП госпитализированы в медицинское учреждение были 5 человек, а ребенок 2003 г.р. отпущен медиками после осмотра.

В ходе проверки будут установлeны окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.



Фото: 55.мвд.рф

Источник: ИА «Город55»

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