КамАЗ протаранил Газель и опрокинулся у остановки в Омске

Сегодня, 21 июля, на Исилькульском тракте произошло столкновение КамАЗа и Газель, в результате которого пострадали 6 человек.
Предварительно установлено: мужчина 1961 г.р., управлявший автомобилем КамАЗ, при движении по Исилькульскому тракту допустил столкновение с Газелью в районе остановки «Сады».
В результате случившегося ДТП госпитализированы в медицинское учреждение были 5 человек, а ребенок 2003 г.р. отпущен медиками после осмотра.
В ходе проверки будут установлeны окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»