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Кадровые изменения произошли в мэрии Омска

21 июля 2017, 18:06
Решение принято.

Сегодня, 21 июня, исполняющий обязанности главы города Сергей Фролов принял ряд кадровых решений, сообщила пресс-служба мэрии.

Так, были переназначены на свои должности четыре вице-мэра: зам. мэра Ирина Касьянова, зам. мэра, директор департамента финансов Инна Парыгина, зам. мэра, директор департамента правового обеспечения Андрей Подгорбунских и зам. мэра, директор депарамента имущества Евгений Асташов.

Помимо этого, прекращены трудовые отношения с заместителем мэра, управляющим делам Алексеем Меньшовым. Как сообщается, в связи с окончанием срока трудового договора.

Предполагается, что на освободившееся место будет назначен главные единоросс региона Юрий Тетянников.


Источник: ИА "Город55"

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