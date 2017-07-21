Кадровые изменения произошли в мэрии Омска

Сегодня, 21 июня, исполняющий обязанности главы города Сергей Фролов принял ряд кадровых решений, сообщила пресс-служба мэрии.
Так, были переназначены на свои должности четыре вице-мэра: зам. мэра Ирина Касьянова, зам. мэра, директор департамента финансов Инна Парыгина, зам. мэра, директор департамента правового обеспечения Андрей Подгорбунских и зам. мэра, директор депарамента имущества Евгений Асташов.
Помимо этого, прекращены трудовые отношения с заместителем мэра, управляющим делам Алексеем Меньшовым. Как сообщается, в связи с окончанием срока трудового договора.
Предполагается, что на освободившееся место будет назначен главные единоросс региона Юрий Тетянников.
Источник: ИА "Город55"