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ГИБДД назвала причину аварии с пассажирским автобусом под Омском

21 июля 2017, 14:25
Обстоятельства выясняются.

Сегодня, 21 июля, на пресс-конференции заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Омской области Игорь Триколе объяснил человеческим фактором аварию, случившуюся накануне с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Омск-Тара.

Напомним, авария произошла 20 июля на трассе Омск-Тара. По предварительным данным водитель рейсового автобуса сначала врезался в «Газель», а затем в большегрузную фуру. В салоне автобусе в это время находилось 30 человек. Также стало известно, что по факту аварии Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по 1 части статьи 238 УК РФ.

- Вчера произошло ЧП и опять человеческий фактор. Скажем так, на ровном месте водитель не выполнил правила дорожного движения. Водитель имеет достаточный опыт работы. Я вчера выезжал на ДТП. С ним там общались на месте. Рейсовый автобус, пятый час движения за рулем был. В принципе усталости нет. У нас есть специальные приборы, которые определяют соблюдение режим труда и отдыха. Они функционируют. Но вот есть человеческий фактор, водитель проморгал ситуацию, допустил наезд на впереди идущее транспортное средство с последующим наездом. В итоге у нас два человека идут по статистике – раненые. Есть обращение за оказанием медицинской помощи, - сказал Игорь Триколе.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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