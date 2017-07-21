ГИБДД назвала причину аварии с пассажирским автобусом под Омском

- Вчера произошло ЧП и опять человеческий фактор. Скажем так, на ровном месте водитель не выполнил правила дорожного движения. Водитель имеет достаточный опыт работы. Я вчера выезжал на ДТП. С ним там общались на месте. Рейсовый автобус, пятый час движения за рулем был. В принципе усталости нет. У нас есть специальные приборы, которые определяют соблюдение режим труда и отдыха. Они функционируют. Но вот есть человеческий фактор, водитель проморгал ситуацию, допустил наезд на впереди идущее транспортное средство с последующим наездом. В итоге у нас два человека идут по статистике – раненые. Есть обращение за оказанием медицинской помощи, - сказал Игорь Триколе.