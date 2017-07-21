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Движение в центре Омска закроют на 5 дней из-за выставки Флора

21 июля 2017, 16:23
Ограничение коснется трех улиц.

В центре Омска в связи с открытием выставки «Флора-2017» с 4 по 8 августа будет временно ограничено движение транспорта.

Для информирования участников дорожного движения о внесенных изменениях будут устанавливаться временные дорожные знаки, а также информационные щиты, сообщает пресс-служба администрации города.


Так, 4 августа с 11:00 до 17:00 движение транспорта будет закрыто:

- пo улице Спартаковской (oт улицы Голика дo улицы Партизанская);
- пo улице Достоевского (oт улицы Партизанской дoо улицы Победы);
- пo улице Партизанской (oт улицы Некрасова дo улицы Таубе);


С 5 по 8 августа с 10:00 до 20:00 движение будет перекрываться:

- пo улице Партизанской (oт улицы Спартаковской дo улицы Таубе);
- пo улице Достоевского (oт улицы Спартаковская дo улицы Победы).


Фото: Флора-2016
Источник: ИА «Город55»

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