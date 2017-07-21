Движение в центре Омска закроют на 5 дней из-за выставки Флора

В центре Омска в связи с открытием выставки «Флора-2017» с 4 по 8 августа будет временно ограничено движение транспорта.
Для информирования участников дорожного движения о внесенных изменениях будут устанавливаться временные дорожные знаки, а также информационные щиты, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, 4 августа с 11:00 до 17:00 движение транспорта будет закрыто:
- пo улице Спартаковской (oт улицы Голика дo улицы Партизанская);
- пo улице Достоевского (oт улицы Партизанской дoо улицы Победы);
- пo улице Партизанской (oт улицы Некрасова дo улицы Таубе);
С 5 по 8 августа с 10:00 до 20:00 движение будет перекрываться:
- пo улице Партизанской (oт улицы Спартаковской дo улицы Таубе);
- пo улице Достоевского (oт улицы Спартаковская дo улицы Победы).