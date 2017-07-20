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В Омске мужчине отказали в трудоустройстве, сославшись на закон о геях

20 июля 2017, 14:27
Разберется суд.

Магазин спортивного питания не принял на работу мужчину, ссылаясь на внешний вид и манеры соискателя, которые напомнили руководителю представителя нетрадиционной ориентации. Мужчина хочет наказать ответчика за нарушение статьи 37 Конституции РФ (о праве каждого на труд) и Трудового кодекса РФ, сообщает РИА Новости.

История произошла весной 2017 года, когда соискатель попытался устроиться на работу в магазин спортивного питания продавцом-консультантом. В результате начальник отдела кадров компании дал неудовлетворительный ответ, подкрепив его письменным объяснением причины.

В официальном отказе магазин ссылался на закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Поскольку клиентами организации являются так же несовершеннолетние, трудоустроить излишне ухоженного мужчину с женственными манерами речи и жестами, они не могут. Внешний вид омича, по мнению руководства компании, вызывает ассоциации с геем, который своим поведением и наружностью пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

Теперь разбираться в том кто прав, а кто нет, будет Первомайский районный суд Омска, куда подал иск мужчина с «особенной» внешностью.

Упомянутый выше закон о запрете гей-пропаганды в России вступил в силу летом 2013 года. Согласно него, гражданин, уличенный в нарушении закона, заплатит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. В свою очередь, юридическое лицо в такой ситуации отдаст от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, деятельность организации вправе прекратить на срок до 90 календарных дней.


Фото: Иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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