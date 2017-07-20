В Омске мужчине отказали в трудоустройстве, сославшись на закон о геях

Упомянутый выше закон о запрете гей-пропаганды в России вступил в силу летом 2013 года. Согласно него, гражданин, уличенный в нарушении закона, заплатит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. В свою очередь, юридическое лицо в такой ситуации отдаст от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, деятельность организации вправе прекратить на срок до 90 календарных дней.