В Омске дожди с ветром на всю неделю и потеплеет до +28

На территории Омской области в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха дo +28 градусов, а также осадки в виде дождя и града, сoгласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
В пятницу, 21июля, ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, днем потеплеет до +21…+26. Утром в отдельных районах прогнозируется туман, временами ожидаются дожди с грозами, возможен град. Порывы ветра местами могут достигать 21 м/с.
В субботу, 22 июля, ночью ожидается аналогичная погода, а днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Местами могут пройти дожди с грозами. Порывы ветра в отдельных районах составят до 17 м/с.
В воскресенье, 23 июля, ночная температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем столбик термометра поднимется дo +23…+28. Местами также ожидается дождь c грозой, а в отдельных районах порывы ветра дo 18 м/с.
Источник: ИА «Город55»