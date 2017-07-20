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В Омске автомобиль врезался в трубопровод, водитель погиб на месте

20 июля 2017, 12:59
ДТП на Сыропятском тракте.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на Сыропятском тракте поступила в дежурную часть полиции сегодня, 20 июля, около восьми часов утра.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель на автомобиле «ДЭУ» двигался со стороны тракта по направлению к СНТ «Биолог». По ходу следования автомобиль слетел с дороги и врезался в трубопровод.

В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: Иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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