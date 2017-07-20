В Омск активно переселяются иностранцы с Европы и Азии

По словам Ирины Варнавской: «Регион предоставляет меры поддержки. Ежегодно мы выделяем категории. В этом году на меры поддержки могут претендовать соотечественники, которые приехали с 1 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года. Проводятся они по следующим направлениям. Во-первых – это единовременное пособие. Выплата отдельному участнику составит 8,5 тысячи, а каждому члену семьи по 4,5 тысячи. Это касается соотечественников, которые приехали из-за рубежа, либо граждане Украины, получившие временное убежище. Второе направление – это компенсация расходов по договору о найме жилого помещения. Эта мера предоставляется соотечественникам, которые приезжают семьями и переселяются в муниципальные районы Омской области. Она может достигать 24 тысяч рублей на семью».