Город55
ГлавноеВсе новости

В Омск активно переселяются иностранцы с Европы и Азии

20 июля 2017, 19:38
Казахстан, Германия, Молдова…

Сегодня заместитель Министра труда и социального развития Омской области Ирина Павловна Варнавская рассказала о реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в области.

Программа действует с 2009 года. За это время в Омскую область переехало более 28 тысяч участников программы. Из них 22 тысячи соотечественников проживают в Омске и 6 тысяч в муниципальных районах области. Среди районов области в пятерку лидеров по выбору для проживания соотечественников входят: Омский, Азовский, Таврический, Исилькульский и Любинский.

Большинство мигрантов прибывают в Омск из Казахстана. Они составляют 80% от общего количества. Также приезжают из Украины, Узбекистана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Молдовы, Германии.

По словам Ирины Варнавской: «Регион предоставляет меры поддержки. Ежегодно мы выделяем категории. В этом году на меры поддержки могут претендовать соотечественники, которые приехали с 1 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года. Проводятся они по следующим направлениям. Во-первых – это единовременное пособие. Выплата отдельному участнику составит 8,5 тысячи, а каждому члену семьи по 4,5 тысячи. Это касается соотечественников, которые приехали из-за рубежа, либо граждане Украины, получившие временное убежище. Второе направление – это компенсация расходов по договору о найме жилого помещения. Эта мера предоставляется соотечественникам, которые приезжают семьями и переселяются в муниципальные районы Омской области. Она может достигать 24 тысяч рублей на семью».

Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в МФЦ до 14 октября 2017 года. Кроме того ведется запись на сайте: www://мфц-омск.рф/ и по телефону 374-009.

Добавим, что основная сумма на реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выделяется из федерального бюджета. Общий бюджет программы в этом году 8 млн. рублей. Из них 6,1 млн. рублей направлено из федерального бюджета.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31