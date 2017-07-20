Город55
ГлавноеВсе новости

Уточнения по ДТП с автобусом: 7 пострадавших, среди них 4 ребенка

20 июля 2017, 19:05
Дополнительные подробности.

Уточненную информацию о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и двумя грузовыми автомобилями сообщает региональный Минздрав.


У пострадавших тяжелых травм нет. В аварии пострадали семь человек, среди них четверо детей. Все дети были осмотрены медиками на месте, сообщает «Омская губерния».


Из числа пострадавших один человек от госпитализации отказался, двоих везут в Любинскую Центральную районную больницу. У них травмы легкой и средней степени тяжести.


Напомним, информация о ДТП на трассе Омск-Тара поступила в дежурную часть полиции сегодня, 20 июля, в 14:50. Предварительно установлено, что водитель автобуса врезался сначала в грузовую «Газель», а затем в большегрузный автомобиль. В автобусе находилось 30 пассажиров.



Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31