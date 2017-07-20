Уточнения по ДТП с автобусом: 7 пострадавших, среди них 4 ребенка



Напомним, информация о ДТП на трассе Омск-Тара поступила в дежурную часть полиции сегодня, 20 июля, в 14:50. Предварительно установлено, что водитель автобуса врезался сначала в грузовую «Газель», а затем в большегрузный автомобиль. В автобусе находилось 30 пассажиров.