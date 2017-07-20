Уточнения по ДТП с автобусом: 7 пострадавших, среди них 4 ребенка

Уточненную информацию о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и двумя грузовыми автомобилями сообщает региональный Минздрав.
У пострадавших тяжелых травм нет. В аварии пострадали семь человек, среди них четверо детей. Все дети были осмотрены медиками на месте, сообщает «Омская губерния».
Из числа пострадавших один человек от госпитализации отказался, двоих везут в Любинскую Центральную районную больницу. У них травмы легкой и средней степени тяжести.
Напомним, информация о ДТП на трассе Омск-Тара поступила в дежурную часть полиции сегодня, 20 июля, в 14:50. Предварительно установлено, что водитель автобуса врезался сначала в грузовую «Газель», а затем в большегрузный автомобиль. В автобусе находилось 30 пассажиров.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»