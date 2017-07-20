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Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым

21 июля 2017, 01:14
Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым

О смерти известного музыканта стало известно изданию TMZ. Полиция нашла тело Беннингтона в его собственном доме, расположенном в округе Лос-Анджелеса штат Калифорния. Американская пресса сообщает, что певец многие годы злоупотреблял алкоголем и сильнодействующими препаратами.

Честеру Беннингтону был 41 год, у него осталось шестеро детей. Честер стал широко известен, выступая в группе Xero, которая затем была переименована в Linkin Park.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Музыка#Общество
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