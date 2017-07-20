Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым
21 июля 2017, 01:14
Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым
О смерти известного музыканта стало известно изданию TMZ. Полиция нашла тело Беннингтона в его собственном доме, расположенном в округе Лос-Анджелеса штат Калифорния. Американская пресса сообщает, что певец многие годы злоупотреблял алкоголем и сильнодействующими препаратами.
Честеру Беннингтону был 41 год, у него осталось шестеро детей. Честер стал широко известен, выступая в группе Xero, которая затем была переименована в Linkin Park.