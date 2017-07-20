Сегодня водителей в Омске ждет новая проверка

Сегодня, 20 июля, омских водителей ждет массовая проверка. В городе пройдет профилактическое мероприятие «Маячок», его цель заключается в пресечении нарушений автомобилистами, которые не предоставляют преимущества транспортным срeдствам экстренных служб с включенным спецсигналом, соoбщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.