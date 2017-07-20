Россиянам простят долги на сумму 1 триллион рублей

Уже за первые месяцы 2017 года в Федеральную службу судебных приставов поступило 4 миллиона дел о взыскании банковских задолженностей на общую сумму более 2 триллионов рублей, сообщают
Долги россиян направляются в ФССП уже после вынесения решения суда о взыскании задолженностей. В свою очередь, банки подают в суд на заемщиков в том случае, когда собственными силами или через коллекторские организации призвать к исполнению кредитных обязательств не получается.
Число «прощенных» задолженностей с каждым годом возрастает. В 2015 году списали безнадежные долги по 1 миллиону поступивших дел. В 2016 году показатель увеличился вдвое. И за первые пять месяцев 2017 года обнулили долги уже по 817 тысячам исполнительных производств о взыскании.
Общая сумма задолженностей потенциальных банкротов страны составила 24,74 миллиарда рублей, по данным на 1 июня 2017 года Национального центра банкротств.
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Источник: ИА «Город55»