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Пожар в пятиэтажном доме в Омске, эвакуированы 12 человек

20 июля 2017, 09:47
Пожар в пятиэтажном доме в Омске, эвакуированы 12 человек

Минувшей ночью произошел пожар в квартире 5-этажного дома, расположенного в Кировском округе Омска.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23:31. К моменту прибытия на место происшествия спасателей из квартиры на пятом этаже шел дым, также наблюдалось плотное задымление в подъезде. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану стали причинами развития пожара, предварительной причиной которого является неосторожность при курении.

Пожар был ликвидирован к 00:06. В тушении были задействованы 15 спасателей и 3 автоцистерны. Работало три звена ГДЗС. В настоящее время устанавливается материальный ущерб.


Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»

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