Пожар в пятиэтажном доме в Омске, эвакуированы 12 человек

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23:31. К моменту прибытия на место происшествия спасателей из квартиры на пятом этаже шел дым, также наблюдалось плотное задымление в подъезде. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.