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Омское УФАС выявило картельный сговор при ремонте дорог

20 июля 2017, 13:53
Предварительные выводы.

Омский УФАС обнаружил картельный сговор между подрядчиками дорожных работ. Об этом сообщают «Коммерческие вести», со ссылкой на Галину Мишину, заместителя УФАС РФ по Омской области.

По информации УФАС, в 2016 году три омских предприятия «поделили» три муниципальных контракта на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года омское УФАС возбудило дело в отношении нескольких компаний, участвовавших в торгах по ремонту дорог. Антимонопольщики тогда заявили, что участники нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».

Как выяснило УФАС, участники торгов на ремонт Красноярского тракта, улицы Нефтезаводская и проспекта Королева подавали заявки с одного IP-адреса. Выигравшая аукцион компания заключала договор подряда с ООО «Автодорсервис» на полную сумму контракта (100 миллионов рублей).

Стоит добавить, что выводы УФАС пока носят предварительный характер, окончательный вердикт вынесут 31 июля. В тоже время компании, которые УФАС подозревает в нарушении законодательства, намерены обратиться в суд. По их мнению, один-IP-адрес, является косвенной уликой, прямые доказательства устного сговора, как они считают, отсутствуют.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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