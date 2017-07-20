Омское УФАС выявило картельный сговор при ремонте дорог

Стоит добавить, что выводы УФАС пока носят предварительный характер, окончательный вердикт вынесут 31 июля. В тоже время компании, которые УФАС подозревает в нарушении законодательства, намерены обратиться в суд. По их мнению, один-IP-адрес, является косвенной уликой, прямые доказательства устного сговора, как они считают, отсутствуют.