Омское УФАС выявило картельный сговор при ремонте дорог

Омский УФАС обнаружил картельный сговор между подрядчиками дорожных работ. Об этом сообщают «
По информации УФАС, в 2016 году три омских предприятия «поделили» три муниципальных контракта на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Напомним, в ноябре прошлого года омское УФАС
Как выяснило УФАС, участники торгов на ремонт Красноярского тракта, улицы Нефтезаводская и проспекта Королева подавали заявки с одного IP-адреса. Выигравшая аукцион компания заключала договор подряда с ООО «Автодорсервис» на полную сумму контракта (100 миллионов рублей).
Стоит добавить, что выводы УФАС пока носят предварительный характер, окончательный вердикт вынесут 31 июля. В тоже время компании, которые УФАС подозревает в нарушении законодательства, намерены обратиться в суд. По их мнению, один-IP-адрес, является косвенной уликой, прямые доказательства устного сговора, как они считают, отсутствуют.
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Источник: ИА "Город55"