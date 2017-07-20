Омский автобус с 30 пассажирами врезался в Газель и большегруз

Ранее редакция ИА «Город55» сообщила о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Омской области, где по предварительным данным
Подробности происшествия сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области:
Информация о происшествии на автодороге Омск-Тара поступила в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району 20 июля в 14:50.
Предварительно установлено, что происшествие случилось на 49-м километре трассы, когда водитель автобуса «Нефаз», мужчина 1954 г.р. допустил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗель», а затем с большегрузом.
По предварительным данным, в салоне автобуса находилось 30 человек. На данный момент, все они осмотрены медицинскими работниками, пострадавшим оказывается помощь. Два человека, женщина с ребенком госпитализированы. Точное количество детей среди пострадавших уточняется.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»