Омская команда по водному поло взяла золото на международном турнире

Инициатива, касающаяся участия в турнире, принадлежала президенту омской Федерации водного поло Дмитрию Хромову, по словам которого, наиболее сложной оказалась финальная встреча, поскольку играть приходилось в открытом бассейне, а температура воздуха достигала 42-х градусов. Кроме того, отмечается и сила соперников, среди которых была профессиональная сборная города Лесковаце, выступающая в Высшей лиги Сербии.