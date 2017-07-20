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Омская команда по водному поло взяла золото на международном турнире

20 июля 2017, 17:19
Серьезный успех.

Омские ватерполисты из команды «Шторм» в Сербии на международном турнире среди юношей заняли первое место, сообщается на официальном сайте Федерации водного поло Омска.

Турнир проходил с 1 по 13 июля. Омичи, завоевавшие золотые медали, кубок и ценные призы от организаторов, были единственными представителями нашей страны на международном состязании.

Инициатива, касающаяся участия в турнире, принадлежала президенту омской Федерации водного поло Дмитрию Хромову, по словам которого, наиболее сложной оказалась финальная встреча, поскольку играть приходилось в открытом бассейне, а температура воздуха достигала 42-х градусов. Кроме того, отмечается и сила соперников, среди которых была профессиональная сборная города Лесковаце, выступающая в Высшей лиги Сербии.

В состав омской команды «Шторм» входят спортсмены возрастом от 14 до 17 лет. Помимо наших ребят, в турнире принимали участие команды из 10 городов Сербии.


Фото: waterpoloomsk.ru
Источник: ИА «Город55»

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