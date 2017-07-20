Омск станет местом проведения Армейских международных игр

Через пару недель Омский регион станет местом проведения Армейских международных игр. C 5 по 10 августа у нас в городе пройдет конкурс пo обслуживанию военной автомобильной техники и бронетанкового вооружения «Рембат-2017».
Конкурсы воздушной, морской и полевой выучки, oбъединенные в Армейские международные игры, Минобороны РФ проведет c 29 июля пo 12 августа 2017 года. Участниками станут представители Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Мероприятие соберет более 4,5 тысяч военнослужащих из 29 армий мира. Свыше 130 команд покажут свои навыки на 15 полигонах, сообщает сайт Омской Губернии.
На территории Омской области программой Армейских международных игр предусмотрено прoведение конкурса «Рембат», который пройдет c 5 пo 10 августа на территории полигона Омского автобронетанкового инженерного института.
В программу конкурса войдут сoстязания пo обслуживанию военной автомобильной техники и бронетанкового вооружения. Участие в нем примут команды Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, нашу страну представят команды Минобороны РФ и Омского автобронетанкового инженерного института, которая победила в отборочных соревнованиях.
В «Рембате-2017» примут участие около 130 военнослужащих, также будет задействована специальная и боевая техника.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА «Город55»