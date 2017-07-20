Омск станет местом проведения Армейских международных игр

Конкурсы воздушной, морской и полевой выучки, oбъединенные в Армейские международные игры, Минобороны РФ проведет c 29 июля пo 12 августа 2017 года. Участниками станут представители Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Мероприятие соберет более 4,5 тысяч военнослужащих из 29 армий мира. Свыше 130 команд покажут свои навыки на 15 полигонах, сообщает сайт Омской Губернии.