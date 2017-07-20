Омичей зовут на пикник в Птичью гавань

В субботу 22 июля в 12 часов парк «Птичья гавань» приглашает омичей на «Зеленый пикник».
Мероприятие направлено на культивирование народных традиций проводить выходные дни в кругу семьи на свежем воздухе с пользой для здоровья.
Субботний досуг будет организован в рамках программы «Родные города» от Газпром нефти и при поддержке регионального Минприроды, сообщает пресс-центр Правительства Омской области.
На семейном празднике «Зеленый пикник» оборудуют несколько интерактивных площадок. В Концертной роще омичи увидят выступления артистов. На Выставочной площади стартует экскурсия по заповедным местам природного парка и производители продемонстрируют последние разработки в области экологии.
Для юных омичей предусмотрена зона с аттракционами, игровым театром, детскими автомобилями, экологическим экспериментариумом и сладостями, а так же контактный зоопарк с канистерапией.
На Творческой поляне любители поделок смогут присоединиться к созданию оригинального арт-объекта из 70 скворечников.
Фото: Иллюстрация
Источник: ИА «Город55»