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Омичей зовут на пикник в Птичью гавань

20 июля 2017, 12:27
В природном парке «Птичья гавань» пройдет «Зелёный пикник».

В субботу 22 июля в 12 часов парк «Птичья гавань» приглашает омичей на «Зеленый пикник».


Мероприятие направлено на культивирование народных традиций проводить выходные дни в кругу семьи на свежем воздухе с пользой для здоровья.

Субботний досуг будет организован в рамках программы «Родные города» от Газпром нефти и при поддержке регионального Минприроды, сообщает пресс-центр Правительства Омской области.


На семейном празднике «Зеленый пикник» оборудуют несколько интерактивных площадок. В Концертной роще омичи увидят выступления артистов. На Выставочной площади стартует экскурсия по заповедным местам природного парка и производители продемонстрируют последние разработки в области экологии.


Для юных омичей предусмотрена зона с аттракционами, игровым театром, детскими автомобилями, экологическим экспериментариумом и сладостями, а так же контактный зоопарк с канистерапией.


На Творческой поляне любители поделок смогут присоединиться к созданию оригинального арт-объекта из 70 скворечников.


Фото: Иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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