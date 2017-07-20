Омичей зовут на пикник в Птичью гавань



На семейном празднике «Зеленый пикник» оборудуют несколько интерактивных площадок. В Концертной роще омичи увидят выступления артистов. На Выставочной площади стартует экскурсия по заповедным местам природного парка и производители продемонстрируют последние разработки в области экологии.