Омич расстрелял из ружья знакомых из-за долга

Предварительно установлено, что конфликт произошел между 62-летним хозяином дома и его знакомыми, подъехавшими к нему домой. Около 12 часов дня между ними завязалась перепалка из-за долговых обязательств. В итоге пенсионер схватил одноствольное охотничье ружье и выстрелил в сторону оппонентов.