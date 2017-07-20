Омич расстрелял из ружья знакомых из-за долга

«Агрессивные переговоры» с применением огнестрельного оружия произошли в Тюкалинском районе Омской области, в ходе который местный житель выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья.
Сообщение о «перестрелке» в деревне Глебовка поступило в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» накануне, 19 июля.
Предварительно установлено, что конфликт произошел между 62-летним хозяином дома и его знакомыми, подъехавшими к нему домой. Около 12 часов дня между ними завязалась перепалка из-за долговых обязательств. В итоге пенсионер схватил одноствольное охотничье ружье и выстрелил в сторону оппонентов.
Ранен был 27-летний мужчина. Его с огнестрельным ранением брюшной полоси и грудной клетки доставили в больницу.
Правоохранители в ходе осмотра места событий выяснили, что ружье, из которого был произведен выстрел, не зарегистрировано надлежащим образом. Ствол изъят для проведения баллистической экспертизы. Проверка продолжается, сообщает пресс-служба МО МВД России «Тюкалинский».
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»