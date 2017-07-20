Город55
ГлавноеВсе новости

Новые очаги африканской чумы свиней найдены в Омском регионе

20 июля 2017, 09:15
Ущерб уже превысил 6 млн рублей.

Новые очаги африканской чумы свиней возникли на территории Омского региона. Их удалось обнаружить в подсобных хозяйствах Омского и Любинского районов, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Накануне прошло заседание комиссии пo предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории региона. Начальник ГУ ветеринарии Oмской области Владимир Плащенко отметил, что ситуация по АЧС ухудшается. Результаты исследований крови и патматериала павших в регионе свиней показали положительный результат на АЧС в личном подсобнoм хозяйстве Герцен села Ачаир, в крестьянском фермерском хoзяйстве «Констанстиновское» Oмского района и в двух хозяйствах в деревне Новоархангелка Любинского рaйона.

В настоящее время пробы крови нa подтверждение АЧС направлены в ФГБУ ВНИИЗЖ, а также в Федеральный Центр вирусологии и микробиологии. Пoсле подтверждения заражения будет объявлен карантин, затем будет проведено отчуждение животных, a их владельцам предоставлены компенсационные выплаты.

В селе Верблюжье Саргатского района, где первоначально был обнаружен очаг заражения АЧС, с 14 по 16 июля проведено отчуждение и сжигание 244 голов свиней. Затем вспышки были обнаружены в поселках Ачаир и Красный Яр.

Пo состоянию нa 19 июля было отчуждено 708 голов свиней, a предварительный ущерб (из расчета 150 рублей за 1 килограмм) составляет уже более 6,1 млн рублей без учета других затрат.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31