На объекте ЕВРАЗа под колесами техники погиб рабочий

На участке горных работ Распадской угольной компании, входящей в «ЕвразХолдинг» произошел несчастный случай – под колесами тяжелой техники погиб работник, сообщает портал
По данным издания, трагедия случилась 16 июля недалеко от города Междуреченск на Кузбассе. Рабочий – водитель автомобиля БелАЗ, вывозил горные отвалы с места открытых разработок АО «Распадская-Коксовая». Закончив работы, он припарковал автомобиль на специальной стоянке и пошел в сторону КПП. Водитель двигавшегося на встречу грейдера не заметил пешехода и наехал на него. В итоге мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался.
По факту несчастного случая следователями регионального Следкома проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Представители ЕВРАЗа сообщили журналистам, что трагедия случилась с рабочим подрядной организации, работающей на объекте.
ЕВРАЗ – транснациональная корпорация, имеющая производственные предприятия в России и за рубежом. Одним из бенефициаров компании является Роман Абрамович.
Как сообщает портал, случаи производственного травматизма происходили и на объектах ЕВРАЗА в Нижнем Тагиле. Так, в 2016 году в отделе дистилляции смолы коксохимического производства погиб молодой рабочий.
Фото: tagilcity.ru
Источник: ИА "Город55"