На объекте ЕВРАЗа под колесами техники погиб рабочий

По данным издания, трагедия случилась 16 июля недалеко от города Междуреченск на Кузбассе. Рабочий – водитель автомобиля БелАЗ, вывозил горные отвалы с места открытых разработок АО «Распадская-Коксовая». Закончив работы, он припарковал автомобиль на специальной стоянке и пошел в сторону КПП. Водитель двигавшегося на встречу грейдера не заметил пешехода и наехал на него. В итоге мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался.