Мэрия разрешила ночные передвижения по Ленинградской площади

Движение по Ленинградской площади с сегодняшнего дня будет открыто в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Напомним, ранее планировалось
Как сообщили ИА «Город55» в департаменте транспорта, работы на этом участке выполнены с опережением графика, что дало возможность с 20 июля открыть движение в круглосуточном режиме.
Работы на Ленинградской площади будут продолжены, но они не требуют перекрытия движения транспортных потоков, добавили в департаменте.
Источник: ИА "Город55"