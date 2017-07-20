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Мэрия разрешила ночные передвижения по Ленинградской площади

20 июля 2017, 11:54
Отремонтировали раньше срока.

Движение по Ленинградской площади с сегодняшнего дня будет открыто в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Напомним, ранее планировалось закрыть движение по Ленинградскому мосту, Ленинградской площади и по дороге от моста до развязки с улицами Суворова и Енисейской с 17 по 26 июля с 23:30 до 05:30.

Как сообщили ИА «Город55» в департаменте транспорта, работы на этом участке выполнены с опережением графика, что дало возможность с 20 июля открыть движение в круглосуточном режиме.

Работы на Ленинградской площади будут продолжены, но они не требуют перекрытия движения транспортных потоков, добавили в департаменте.


Источник: ИА "Город55"

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