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Мэрия Омска сможет и дальше получать миллионные премии

20 июля 2017, 10:19
Порядок премирования чиновников не принят.

Накануне на заседании Горсовета депутаты рассмотрели вопрос о порядке премирования сотрудников мэрии. Для принятия новых правил не хватило одного голоса.

Напомним, ранее городская прокуратура внесла представление депутатам о многомилионных премиях, которые выписывались в администрации мэру и его заместителям. Депутаты тогда повозмущались, но согласились, что это принятый ими закон позволил допустить такое.

С целью исключить подобные вещи, правовым управлением Горсовета были разработаны новые правила премирования. Согласно проекту, предлагается установить для городских чиновников выплату премий не больше четырех раз в год, общий размер ограничить 50% денежного содержания, все, что выше, определять голосованием в Горсовете по результатам конкретных достижений.

- Этот проект позволит нам не только сэкономить средства на материальное стимулирование должностных лиц исполнительной власти, но и перераспределить премирование с должностных лиц, которые являются руководителями, на начальников отделов, главных специалистов. Тех, кого не сильно баловали премированием, - отметил депутат Юрий Федотов.

Депутаты приняли проект в первом чтении, а вот на втором застопорились. Для принятия не хватило одного голоса. Вопрос поставили на повторное голосование, но и в этом случае проект не набрал необходимого числа голосов, на этот раз трех. На что председатель Горсовета Галина Горст заметила: «Многие, наверное, пойдут в эти структуры».

По мнению депутата Федотова теперь не понятно, что должна исполнять администрация: «Можно продолжать ту же практику, которая была указана в представлении прокуратуры? Эта ситуация неопределенности, учитывая что у нас последнее заседание, она неправильная и не хорошая. Это вопрос бюджетный, связанный с бюджетными средствами и мы по нему не принимаем решение».

В итоге проект решения о чиновничьих премиях отправлен на доработку в профильный комитет и принимать его будет уже новый Горсовет, который изберут в сентябре.


Источник: ИА "Город55"

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