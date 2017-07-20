Мэрия Омска сможет и дальше получать миллионные премии

По мнению депутата Федотова теперь не понятно, что должна исполнять администрация: «Можно продолжать ту же практику, которая была указана в представлении прокуратуры? Эта ситуация неопределенности, учитывая что у нас последнее заседание, она неправильная и не хорошая. Это вопрос бюджетный, связанный с бюджетными средствами и мы по нему не принимаем решение».