Как за 10 минут миновать гигантский затор на Маркса-Ленина

«Почему мэрия не пустила часть автобусов с левым поворотом на 10 лет Октября, затем с правым – на Жукова. Далее – пересадка на перекрестке Лермонтова-Жукова на трамвай и далее без всяких пробок в сторону ж/д вокзала. Еще можно сделать временную остановку у пересечения Жукова-Маяковского и тогда горожане смогут добираться в Чкаловск, на Московку и т.д.»