Как за 10 минут миновать гигантский затор на Маркса-Ленина

Сегодня главная задача, стоящая перед горожанами, которым необходимо по своим надобностям проехать в сторону Транспортной академии или ж/д вокзала, - миновать огромный затор из автомобилей в районе отрезка от реки Омь до Ленинградской площади.
Напомним, в настоящее время из-за работ по благоустройству перекрыта одна из центральных улиц города – улица Ленина на отрезке от улицы Броз Тито до Ленинградской площади. И скоро предстоит еще один сюрприз –
Так вот, в связи с тем, что вечером все начали добираться до дома с часовым, как минимум, опозданием, в головах горожан стали организовываться планы, как можно миновать проблемный участок города всего за 10 минут.
Итак, первый вариант – самый простой. Это пешком. Выходите на площади Ленина и гуляете в сторону Ленинградской площади или чуть дальше. А затем снова на транспорт. Это примерно 10-15-20 минут в зависимости от ширины шага и физической формы.
Второй вариант: садитесь на большой муниципальный автобус, который почти спокойно объезжает пробку по выделенной полосе. Сами попробовали – скорость примерно как до закрытия улицы Ленина.
Третий вариант – это трамвай. Горожане позвонили в редакцию ИА «Город55» и задали простой вопрос:
«Почему мэрия не пустила часть автобусов с левым поворотом на 10 лет Октября, затем с правым – на Жукова. Далее – пересадка на перекрестке Лермонтова-Жукова на трамвай и далее без всяких пробок в сторону ж/д вокзала. Еще можно сделать временную остановку у пересечения Жукова-Маяковского и тогда горожане смогут добираться в Чкаловск, на Московку и т.д.»
Кстати, при организации третьего варианта
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»