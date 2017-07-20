Госдума разрешила платить за ОДН меньше

Напомним, введение новых нормативов ОДН вызвало недовольство омичей, дома которых оборудованы энергосберегающими приборами. При расчете по нормативам они вынуждены были платить в несколько раз больше, чем по счетчикам. Теперь у них появляется возможность существенной экономии на коммуналке.