Госдума разрешила платить за ОДН меньше

Накануне Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении законопроект по ОДН, сообщает пресс-служба региональной энергетической комиссии.
Парламентарии внесли изменения в Жилищный кодекс, позволяющие гражданам оплачивать коммунальные расходы ОДН по счетчикам. Правда, при одном условии в доме должен быть установлен коллективный прибор учета. Если его нет – то платить придется по нормативам.
Напомним, введение новых нормативов ОДН вызвало недовольство омичей, дома которых оборудованы энергосберегающими приборами. При расчете по нормативам они вынуждены были платить в несколько раз больше, чем по счетчикам. Теперь у них появляется возможность существенной экономии на коммуналке.
Как пояснили ИА «Город55» в РЭК Омской области, теперь все дело за собственниками жилья. Им достаточно провести общее собрание и изменить порядок оплаты.
По закону, жильцы могут выбрать один из двух вариантов оплаты: либо платить по нормативам ОДН с последующим перерасчётом исходя из показаний общедомовых счетчиков, либо оплачивать потребленные ресурсы сразу исходя из показаний приборов учета.
Ожидается, что в течение семи дней поправки будут опубликованы на портале правовой информации, по истечении 10 дней после публикации законопроект вступит в силу.
Источник: ИА "Город55"