ДТП под Омском: автобус и 2 грузовика, 11 пострадавших, в т.ч. дети

Прямо сейчас информагентства сообщают о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Омской области. Произошло столкновение автобуса с двумя грузовиками.
Предварительно: ДТП произошло в Любинском районе, недалеко от поселка Красный Яр. На трассе Омск-Тара. В рейсовом автобусе марки «НефАЗ» всего было 30 пассажиров. Среди них восемь детей.
По предварительной информации травмы у пострадавших не тяжелые. Дополнительные подробности будут опубликованы на сайте gorod55.ru в ближайшее время.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»