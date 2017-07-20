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ДТП под Омском: автобус и 2 грузовика, 11 пострадавших, в т.ч. дети

20 июля 2017, 17:02
Срочное сообщение.

Прямо сейчас информагентства сообщают о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Омской области. Произошло столкновение автобуса с двумя грузовиками.

ТАСС сообщает об 11 пострадавших. Среди них семь детей. На месте происшествия работают экстренные службы.

Предварительно: ДТП произошло в Любинском районе, недалеко от поселка Красный Яр. На трассе Омск-Тара. В рейсовом автобусе марки «НефАЗ» всего было 30 пассажиров. Среди них восемь детей.

По предварительной информации травмы у пострадавших не тяжелые. Дополнительные подробности будут опубликованы на сайте gorod55.ru в ближайшее время.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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