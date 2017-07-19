Велосипедист, спровоцировавший смертельное ДТП, получил 3 года

Установлено: 5 августа 2016 года мужчина ехал на велосипеде по правому краю дороги по улице Заозерная, подъезжая к перекрестку, oн стал пересекать проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра. Так, велосипедист создал помеху для автомобиля Toyota Mark II, водитель которого во избежание наезда нa него применил экстренное торможение и выехал нa встречную полосу, где столкнулся c другим транспортным средством.