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Велосипедист, спровоцировавший смертельное ДТП, получил 3 года

19 июля 2017, 11:09
Также он выплатит 2,4 млн рублей.

Накануне Первомайский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего омича, который признан виновным по ч.3 ст.268 УК РФ (нарушение ПДД другим участником движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух лиц).

Установлено: 5 августа 2016 года мужчина ехал на велосипеде по правому краю дороги по улице Заозерная, подъезжая к перекрестку, oн стал пересекать проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра. Так, велосипедист создал помеху для автомобиля Toyota Mark II, водитель которого во избежание наезда нa него применил экстренное торможение и выехал нa встречную полосу, где столкнулся c другим транспортным средством.

В результате случившегося ДТП скончались 24-летний водитель иномарки, а также его 25-летний пассажир. Велосипедист вину в совершении преступления признал частично, но мер по погашению моральному вреда родственникам погибших он не принял.

Первомайский суд назначил 52-летнему мужчине наказание в виде 3-х лет отбывания в колонии-поселения, постановив взыскать с него 2,4 млн рублей в счет причиненного морального и материального ущерба.


Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА «Город55»

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