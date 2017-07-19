Велосипедист, спровоцировавший смертельное ДТП, получил 3 года

Накануне Первомайский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего омича, который признан виновным по ч.3 ст.268 УК РФ (нарушение ПДД другим участником движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух лиц).
Установлено:
В результате случившегося ДТП скончались 24-летний водитель иномарки, а также его 25-летний пассажир. Велосипедист вину в совершении преступления признал частично, но мер по погашению моральному вреда родственникам погибших он не принял.
Первомайский суд назначил 52-летнему мужчине наказание в виде 3-х лет отбывания в колонии-поселения, постановив взыскать с него 2,4 млн рублей в счет причиненного морального и материального ущерба.
Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА «Город55»