Цирк закончился, Двораковский все-таки ушел

- Вы озвучили его, ввели весь Горсовет, город Омск в заблуждение. В выступлении Вячеслава Викторовича я услышал, что он не собирается подавать в отставку, а мы этот вопрос включили в повестку Горсовета. Заявления у вас нет на руках. Заявление должно быть сдано в канцелярию, подписано. А сейчас у нас с вами цирковое представление в Городском совете. Не делайте всех нас участниками его. Получите от мэра заявление, зарегистрируйте его, и мы продолжим работу.