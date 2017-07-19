Город55
ГлавноеВсе новости

Цирк закончился, Двораковский все-таки ушел

19 июля 2017, 17:52
Отставка принята.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский все же подал сегодня заявление об отставке и депутаты его удовлетворили.

Напомним, информация о том, что мэр Омска Вячеслав Двораковский написал заявление об уходе была озвучена сегодня , 19 июля, в самом начале заседания Горсовета. Однако, мэр не стал ничего пояснять, пообещав все рассказать в своем выступлении. Вопрос отставки рассматривался в самом конце пленарного заседания.

- 11 июля закончились мои полномочия мэра города Омска. Этому дню предшествовали обсуждения в правительстве Омской области и с представителями администрации президента России. Вначале была высказана просьба остаться работать до выборов нового мэра. И руководителями правительства Омской области, и первыми лицами администрации президента. За тем было высказано требование подать в отставку по окончании срока полномочий. В обоих случаях принимала участие администрация президента, - сказал Двораковский.

Далее мэр показал депутатам свое заявление об отставке и попросил их проголосовать – остаться ему или уйти. Мол, как они решат, так он и сделает.

Все шло к тому, что депутаты должны были начать процедуру голосования. Но, неожиданно депутат Юрий Федотов поинтересовался у председателя Горсовета Галины Горст, на каком основании вопрос об отставке мэра вообще был включен в повестку заседания, если заявление официально не поступало в канцелярию Горсовета.

- Вы озвучили его, ввели весь Горсовет, город Омск в заблуждение. В выступлении Вячеслава Викторовича я услышал, что он не собирается подавать в отставку, а мы этот вопрос включили в повестку Горсовета. Заявления у вас нет на руках. Заявление должно быть сдано в канцелярию, подписано. А сейчас у нас с вами цирковое представление в Городском совете. Не делайте всех нас участниками его. Получите от мэра заявление, зарегистрируйте его, и мы продолжим работу.

Согласившись с нарушением регламента Горст объявила перерыв в работе Горсовета, во время которого состоялось заседание комитета по регламенту. Вячеслав Двораковский не стал больше делать никаких заявлений сказав лишь, что не получив поддержки депутатов, подает в отставку.

- Заявление было написано, я вам его показал и рассчитывал на оценку Горсовета относительно уставной нормы. Поддержки в Горсовете я не получил по формальным признакам. Поэтому подаю заявление. Горсовет сделал то, что сделал Горсовет, - произнес в заключение Двораковский.

В итоге комитет принял заявление мэра. А возобновивший после этого свою работу Горсовет 19-ю голосами «За», при 12-ти «Против» - проголосовал за отставку Двораковского с поста мэра. Согласно закону, исполнять обязанности главы администрации до избрания нового градоначальника будет первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#События#Политика#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31