Цирк закончился, Двораковский все-таки ушел

Мэр Омска Вячеслав Двораковский все же подал сегодня заявление об отставке и депутаты его удовлетворили.
Напомним, информация о том, что мэр Омска Вячеслав Двораковский
- 11 июля закончились мои полномочия мэра города Омска. Этому дню предшествовали обсуждения в правительстве Омской области и с представителями администрации президента России. Вначале была высказана просьба остаться работать до выборов нового мэра. И руководителями правительства Омской области, и первыми лицами администрации президента. За тем было высказано требование подать в отставку по окончании срока полномочий. В обоих случаях принимала участие администрация президента, - сказал Двораковский.
Далее мэр показал депутатам свое заявление об отставке и попросил их проголосовать – остаться ему или уйти. Мол, как они решат, так он и сделает.
Все шло к тому, что депутаты должны были начать процедуру голосования. Но, неожиданно депутат Юрий Федотов поинтересовался у председателя Горсовета Галины Горст, на каком основании вопрос об отставке мэра вообще был включен в повестку заседания, если заявление официально не поступало в канцелярию Горсовета.
- Вы озвучили его, ввели весь Горсовет, город Омск в заблуждение. В выступлении Вячеслава Викторовича я услышал, что он не собирается подавать в отставку, а мы этот вопрос включили в повестку Горсовета. Заявления у вас нет на руках. Заявление должно быть сдано в канцелярию, подписано. А сейчас у нас с вами цирковое представление в Городском совете. Не делайте всех нас участниками его. Получите от мэра заявление, зарегистрируйте его, и мы продолжим работу.
Согласившись с нарушением регламента Горст объявила перерыв в работе Горсовета, во время которого состоялось заседание комитета по регламенту. Вячеслав Двораковский не стал больше делать никаких заявлений сказав лишь, что не получив поддержки депутатов, подает в отставку.
- Заявление было написано, я вам его показал и рассчитывал на оценку Горсовета относительно уставной нормы. Поддержки в Горсовете я не получил по формальным признакам. Поэтому подаю заявление. Горсовет сделал то, что сделал Горсовет, - произнес в заключение Двораковский.
В итоге комитет принял заявление мэра. А возобновивший после этого свою работу Горсовет 19-ю голосами «За», при 12-ти «Против» - проголосовал за отставку Двораковского с поста мэра. Согласно закону, исполнять обязанности главы администрации до избрания нового градоначальника будет первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов.
Источник: ИА "Город55"