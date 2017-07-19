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Слухи о свадьбе дочери судьи из Краснодара за $2 млн – инфовброс

19 июля 2017, 11:50
Слухи о свадьбе дочери судьи из Краснодара за $2 млн – инфовброс

Слухи о свадьбе дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой стоимостью два миллиона долларов оказались фейковыми. Экс-супруг судьи Роберт Хахалев, оплачивавший торжество, назвал сумму в разы меньше обозначенной – пять миллионов рублей.

Информация об этом торжественном событии распространилась после публикации адвокатом Сергеем Жориным кадров со свадьбы, пишет Юг Times. Известно, что присутствие на торжестве российских звезд эстрады – Иосифа Кобзона, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили, Веры Брежневой и Николая Баскова – единственное подтверждение версии СМИ. Также распространилась информация, что молодым супругам, якобы, подарили Bentley.

Однако сама Елена Хахалева опровергла слухи, отметив, что свадьбу оплатил ее экс-супруг, влиятельный предприниматель Роберт Хахалев, и поскольку они разведены официально, в налоговой декларации он не указан. Элитный автомобиль новобрачным тоже не дарили, а эстрадные звезды – друзья и знакомые Хахалева. Сосо Павлиашвили, выступавший на второй день торжества подчеркнул, что его голос – дружеский подарок для молодоженов.

Специалист по seo-продвижению и управлению репутацией Центра политических исследований и технологий Георгий Киселев считает вброс, касающийся семьи Хахалевой, заказным. Эксперты сходятся во мнении, что вся тактика СМИ выстроена по «учебнику по теории и практике проведения информационных вбросов». Во многом именно удачное время публикаций и не менее удачный состав источников обеспечили охват широкой аудитории – от Ura.ru до Life и НТВ. Также и сама тема является достаточно актуальной: большие финансовые затраты, суперзвезды, государственные деятели, дочь судьи. Тем не менее, заказной характер вброса скрыть не удалось. К примеру, время публикаций с интервалом в 1-5 минут и достаточно однобокий материал, не содержащий комментарии сторон – явные признаки подтасовки фактов.

Коллегия адвокатов убеждена, этот вброс – ничто иное как «черный пиар». Вероятно, отомстить таким способом Хахалевой старался некто, недовольный справедливым решением. Однако попытка информационного давления потерпела полное фиаско – через сутки вброс, не имевший под собой оснований, был опровергнут.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Власть#Общество
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