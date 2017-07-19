Слухи о свадьбе дочери судьи из Краснодара за $2 млн – инфовброс

Специалист по seo-продвижению и управлению репутацией Центра политических исследований и технологий Георгий Киселев считает вброс, касающийся семьи Хахалевой, заказным. Эксперты сходятся во мнении, что вся тактика СМИ выстроена по «учебнику по теории и практике проведения информационных вбросов». Во многом именно удачное время публикаций и не менее удачный состав источников обеспечили охват широкой аудитории – от Ura.ru до Life и НТВ. Также и сама тема является достаточно актуальной: большие финансовые затраты, суперзвезды, государственные деятели, дочь судьи. Тем не менее, заказной характер вброса скрыть не удалось. К примеру, время публикаций с интервалом в 1-5 минут и достаточно однобокий материал, не содержащий комментарии сторон – явные признаки подтасовки фактов.