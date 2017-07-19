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Российская валюта падает, евро превысит отметку в 70 рублей

19 июля 2017, 18:29
Ситуация на рынке.

Сегодня, 19 июля, в ходе торгов на Московской бирже рубль снижается по отношению к бивалютной корзине.

Так, за доллар в начале торговой сессии давали 59,28-59,37 рубля. Что касается европейской валюты, то ее уровень на бирже повысился 68,45 рубля. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком РФ, на завтра, 20 июля, составил 59,2418 рубля, евро – 68,2762 рубля.

Аналитик «Российской Газеты» отметил, что единая валюта в период с 2002 по 2008 год укреплялась ежегодно в среднем на 10%, но экономике это не мешало расти ускоренными темпами. По мнению эксперта, европейская валюта может повторить подобный рост в ближайшие шесть лет, что может привести к достижению уровня 1,9 доллара за евро.

По словам аналитика, в ближайшей перспективе важным рубежом будет взятие 1,15 доллара за евро. Так, пара евро-рубль уже на нынешней неделе может уверенно пройти отметку в 70 рублей.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнес#Общество
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