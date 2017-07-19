Российская валюта падает, евро превысит отметку в 70 рублей

Сегодня, 19 июля, в ходе торгов на Московской бирже рубль снижается по отношению к бивалютной корзине.
Так, за доллар в начале торговой сессии давали 59,28-59,37 рубля. Что касается европейской валюты, то ее уровень на бирже повысился 68,45 рубля. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком РФ, на завтра, 20 июля, составил 59,2418 рубля, евро – 68,2762 рубля.
Аналитик «
По словам аналитика, в ближайшей перспективе важным рубежом будет взятие 1,15 доллара за евро. Так, пара евро-рубль уже на нынешней неделе может уверенно пройти отметку в 70 рублей.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»