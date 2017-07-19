Российская валюта падает, евро превысит отметку в 70 рублей

Аналитик « Российской Газеты » отметил, что единая валюта в период с 2002 по 2008 год укреплялась ежегодно в среднем на 10%, но экономике это не мешало расти ускоренными темпами. По мнению эксперта, европейская валюта может повторить подобный рост в ближайшие шесть лет, что может привести к достижению уровня 1,9 доллара за евро.