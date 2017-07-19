Политический анекдот: Омск без власти. Двораковский написал заявление

Как сообщает специальный корреспондент ИА «Город55», действующий мэр города, Вячеслав Двораковский сегодня подал заявление об уходе и теперь он будет уволен при любых обстоятельствах через месяц. Его место временно должен занять зам Сергей Фролов, но решить этот вопрос через месяц должен Горсовет, нынешний состав которого к тому времени так же прекратит свои полномочия, уйдя на летние каникулы, после которых пройдут выборы нового состава Горсовета.