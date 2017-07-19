Политический анекдот: Омск без власти. Двораковский написал заявление

Омск продолжает веселить Россию. Прямо сейчас в Горсовете Омска решается судьба местной власти. Причем, решается так, что через месяц, вполне возможно, возникнет коллизия, при которой в кресле мера не окажется никого, и в Горсовете тоже уже никого не будет.
Как сообщает специальный корреспондент ИА «Город55», действующий мэр города, Вячеслав Двораковский сегодня подал заявление об уходе и теперь он будет уволен при любых обстоятельствах через месяц. Его место временно должен занять зам Сергей Фролов, но решить этот вопрос через месяц должен Горсовет, нынешний состав которого к тому времени так же прекратит свои полномочия, уйдя на летние каникулы, после которых пройдут выборы нового состава Горсовета.
Сегодня предложение о продление сессии и отказе ухода на каникулы было отклонено. Заседание Горсовета пока продолжается, возможно депутаты примут дополнительные решения, которые помогут городу пережить этот «политический анекдот».
Подробности будут опубликованы в ближайшее время.
Источник: ИА «Город55»