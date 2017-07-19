Омский Роспотребнадзор обнаружил 2 тонны некачественных продуктов

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» провело исследование более 11 тысяч проб пищевых продуктов для определения качества и безопасности продовольствия, сообщает пресс-служба ведомства. За 6 месяцев проверок производителям, организациям общественного питания и участникам торговли выписано штрафов на общую сумму 10 749 600 рублей.