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Омский Роспотребнадзор обнаружил 2 тонны некачественных продуктов

19 июля 2017, 12:27
Омский Роспотребнадзор обнаружил 2 тонны некачественных продуктов

За первое полугодие 2017 года Управление Роспотребнадзора по Омской области сняло с продажи более 2 тонн пищевой продукции ненадлежащего качества.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» провело исследование более 11 тысяч проб пищевых продуктов для определения качества и безопасности продовольствия, сообщает пресс-служба ведомства. За 6 месяцев проверок производителям, организациям общественного питания и участникам торговли выписано штрафов на общую сумму 10 749 600 рублей.

Роспотребнадзор продолжает контролировать обеспечение населения безопасными продуктами питания.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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