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Омский НПЗ выпустил 146 тысяч мальков краснокнижной стерляди в Иртыш

19 июля 2017, 15:32
В рамках Года экологии.

Омский НПЗ в рамках Года экологии в России реализовал проект, направленный на восполнение речных биоресурсов. Так, в бассейн реки Иртыш представители предприятия в составе комиссии, куда также вoшли специалисты Федерального агентства пo рыболовству, выпустили болeе 146 тысяч мальков стерляди, сообщает пресс-служба предприятия.

Вырастили крупную партию мальков на современном омском рыбозаводе. Перед выпуском рыбы в Иртыш прошла процедура замера подсчета и взвешивания, так, полуторамесячные мальки средним весом 2,7 грамм и длиной до 5 сантиметров. Согласно ожиданиям, до 80% молоди стерляди должны вырасти в полноценных взрослых особей, в то время как в естественной среде обитания этот показатель не превышает 5%.

Выбор этой ценной породы связан ее низкой миграцией, не превышающей 30 километров. В вязи с этим подавляющая часть популяции будет обитать в пределах Омского региона.

Земеститель гендиректора ОНПЗ по правовым вопросам Георгий Архипов назвал прошедший выпуск стерляди беспрецедентным по своему масштабу не только для предприятия, но и для всей области.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Экология#Технологии#Общество
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