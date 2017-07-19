Омский НПЗ выпустил 146 тысяч мальков краснокнижной стерляди в Иртыш

Вырастили крупную партию мальков на современном омском рыбозаводе. Перед выпуском рыбы в Иртыш прошла процедура замера подсчета и взвешивания, так, полуторамесячные мальки средним весом 2,7 грамм и длиной до 5 сантиметров. Согласно ожиданиям, до 80% молоди стерляди должны вырасти в полноценных взрослых особей, в то время как в естественной среде обитания этот показатель не превышает 5%.