Омск продолжит топить дождями до конца недели

Омское лето 2017 года радует больше не солнечными днями и жарой, а проливными дождями с градом и грозой. Ливни начинаются неожиданно, и сила их зачастую ошеломляет. Заливает всё кругом, и те, кто оказывается незащищенным дождевиками, промокают до нитки.
Причем, такая погода свойственна не только нашей области, но и всей России. Некоторые специалисты уже всерьез заговорили о климатическом оружии. Однако официально это версия пока не признана.
Но вернемся в Омский регион. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в ближайшие дни рассчитывать на безоблачное небо так же не приходится. Омскую область по-прежнему ожидает хоть и теплая, но дождливая погода.
Завтра, 20 июля, дневная температура поднимется до отметки +26 градусов. Временами дождь и гроза. Синоптики предупреждают о возможности очередного града.
21 июля станет ещё на градус теплее. Воздух прогреется до +27 градусов. Днем при грозе возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. И 22 июля омичей встретят всё те же дождь, гроза с сильными порывами ветра. Дневная температура достигнет отметки + 28 градусов.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»