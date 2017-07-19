Омск продолжит топить дождями до конца недели

Омское лето 2017 года радует больше не солнечными днями и жарой, а проливными дождями с градом и грозой. Ливни начинаются неожиданно, и сила их зачастую ошеломляет. Заливает всё кругом, и те, кто оказывается незащищенным дождевиками, промокают до нитки.