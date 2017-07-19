Омич с тремя спутниками погиб в страшном ДТП под Тамбовом

В минувший понедельник под Тамбовом произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими, одним из которых оказался житель Омского региона.
Происшествие случилось на 429-м километре автодороги «М6 Каспий Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань», которая проходит по территории Тамбовского района. Предварительно установлено: мужчина 1983 г.р., управлявший автомобилем Hyundai 130, допустил выезд на встречную полосу, где иномарка столкнулась с большегрузом «МАЗ-630320», за рулем которого находился мужчина 1959 г.р., сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажиры автомобиля Hyundai, женщина 1955 г.р. и мужчины 1941 г.р. и 1983 г.р. Трое погибших – жители Волгоградской области. Что касается 34-летнего мужчины, то он является жителем Омского региона, сообщает «
Фото: 68.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»