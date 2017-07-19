Город55
ГлавноеВсе новости

Омич с тремя спутниками погиб в страшном ДТП под Тамбовом

19 июля 2017, 15:09
Столкновение Hyundai с МАЗом.

В минувший понедельник под Тамбовом произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими, одним из которых оказался житель Омского региона.

Происшествие случилось на 429-м километре автодороги «М6 Каспий Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань», которая проходит по территории Тамбовского района. Предварительно установлено: мужчина 1983 г.р., управлявший автомобилем Hyundai 130, допустил выезд на встречную полосу, где иномарка столкнулась с большегрузом «МАЗ-630320», за рулем которого находился мужчина 1959 г.р., сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажиры автомобиля Hyundai, женщина 1955 г.р. и мужчины 1941 г.р. и 1983 г.р. Трое погибших – жители Волгоградской области. Что касается 34-летнего мужчины, то он является жителем Омского региона, сообщает «КП в Тамбове».


Фото: 68.мвд.рф

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31