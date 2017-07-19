Омич с тремя спутниками погиб в страшном ДТП под Тамбовом

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажиры автомобиля Hyundai, женщина 1955 г.р. и мужчины 1941 г.р. и 1983 г.р. Трое погибших – жители Волгоградской области. Что касается 34-летнего мужчины, то он является жителем Омского региона, сообщает « КП в Тамбове ».