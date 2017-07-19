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Мэрия готовит 70 млн для удержания цены проезда на уровне 22 рублей

19 июля 2017, 12:05
Мэрия готовит 70 млн для удержания цены проезда на уровне 22 рублей

Мэр города внес предложение увеличить финансирование системы образования и дорожного хозяйства в 2017 году.

Депутаты Омского городского Совета поддержали инициативу Вячеслава Двораковского и внесли изменения в муниципальный бюджет, сообщает пресс-служба мэрии. Около 417 миллионов рублей направят на дополнительное финансирование системы образования, ремонт и содержание дорог, компенсацию расходов пассажирским предприятиям, организацию доступной среды и другие сферы.

Дополнительные 244 миллиона рублей направят на нужды образования. На 142 миллиона рублей планируют отремонтировать Юбилейный мост и поддержать дорожную отрасль. Во избежание подорожания проезда в муниципальном транспорте в ближайшее время, транспортным компаниям выделят еще 70 миллионов рублей.


Источник: ИА «Город55»

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