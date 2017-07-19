Мэрия готовит 70 млн для удержания цены проезда на уровне 22 рублей

Дополнительные 244 миллиона рублей направят на нужды образования. На 142 миллиона рублей планируют отремонтировать Юбилейный мост и поддержать дорожную отрасль. Во избежание подорожания проезда в муниципальном транспорте в ближайшее время, транспортным компаниям выделят еще 70 миллионов рублей.