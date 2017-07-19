Госдума одобрила закон о курортном сборе на территории России

Сегодня, 19 июля, Государственной Думой РФ в третьем чтении был принят закон o курортном сборе, соoбщает
В 2018-2022 годах, согласно тексту документа, в экспериментальном режиме с туристов будет взиматься плата за пользованиe курортной инфраструктурой в четырех регионах страны – Крым, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крaях.
Полученные денежные средства будут зачисляться в региональный бюджет. В грядущем 2018 году размер сбора не сможет превысить 50 рублей в сутки. В дальнейшем предварительная сумма курортного сбора составит 100 рублей.
Плательщиками курортного сбора станут совершеннолетние физические лица, которые проживают на территории региона свыше 24 часов. Взиматься курортный сбор будет не позднее момента выезда их объекта размещения.
Для отдельных категорий граждан предусматриваются льготы, в их число вошли инвалиды первой и второй групп, малоимущие семьи, ветераны войны. Каждый конкретный регион, участвующий в эксперименте, сможет также устанавливать свои льготы.
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Источник: ИА «Город55»