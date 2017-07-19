Горожан призывают навести в Омске порядок

Первый заместитель мэра Сергей Фролов отметил, что летний субботник накануне Дня города будет проводиться уже во второй раз подряд. На этот раз планируется сделать акцент на уходе за зелеными насаждениями. Будет проведена прополка цветников площадью более 1,5 гектаров, побелка бордюров, покраска ограждений, помывка опор наружного освещения и павильонов.