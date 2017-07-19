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Горожан призывают навести в Омске порядок

19 июля 2017, 08:29
Горожан призывают навести в Омске порядок

В Омске в преддверии Дня города пройдет субботник, проведение которого намечено на 22 июля, сообщает пресс-служба администрации Омска.

Отмечается, что идею с летней генеральной уборкой поддержали предприятия жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающие компании и активисты территориального общественного управления.

Первый заместитель мэра Сергей Фролов отметил, что летний субботник накануне Дня города будет проводиться уже во второй раз подряд. На этот раз планируется сделать акцент на уходе за зелеными насаждениями. Будет проведена прополка цветников площадью более 1,5 гектаров, побелка бордюров, покраска ограждений, помывка опор наружного освещения и павильонов.

Принять участие в субботник сможет любой желающий.


Источник: ИА «Город55»

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