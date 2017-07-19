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Двораковский упирается - его ухода ждет Москва и правительство

19 июля 2017, 13:58
Скандал в Горсовете нарастает.

Самое жаркое место в городе сейчас в Горсовете. Там в настоящее время разворачивается сильнейший скандал с участием «вечного мэра» Вячеслава Двораковского, который, как выяснилось, заявление об уходе написал, но из рук его (буквально!) не выпускает.

Градоначальник ставит следующее условие: если депутаты проголосуют за его уход, то он заявление отдаст, если нет – не будет и заявления.

При этом Двораковский заявил, что его ухода настойчиво ждут и в омском правительстве, и в Москве. Но мэр, как вы знаете, у нас упорный. Поэтому, он все еще там, где был последние 5 лет.

Что касается раннего заявления о том, что Двораковский подал заявление, то с этим будут разбираться с Галиной Горст, нынешним председателем Горсовета. Сообщается, что она «нарушила регламент» Подробности читайте в ближайшее время.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Политика#Город
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