Двораковский упирается - его ухода ждет Москва и правительство

Самое жаркое место в городе сейчас в Горсовете. Там в настоящее время разворачивается сильнейший скандал с участием «вечного мэра» Вячеслава Двораковского, который, как выяснилось,
Градоначальник ставит следующее условие: если депутаты проголосуют за его уход, то он заявление отдаст, если нет – не будет и заявления.
При этом Двораковский заявил, что его ухода настойчиво ждут и в омском правительстве, и в Москве. Но мэр, как вы знаете, у нас упорный. Поэтому, он все еще там, где был последние 5 лет.
Что касается раннего заявления о том, что Двораковский подал заявление, то с этим будут разбираться с Галиной Горст, нынешним председателем Горсовета. Сообщается, что она «нарушила регламент» Подробности читайте в ближайшее время.
Источник: ИА «Город55»