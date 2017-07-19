Драка водителей в центре Омска, удары битой и доской

В социальных сетях в паблике vk.com/regik55 очевидцы разместили видеозапись, на которую попал конфликт двух автомобилистов. Отмечается, что инцидент произошел в центре Омска на улице Карла Либкнехта.
На опубликованном ролике видно, что конфликт произошел между владельцем иномарки и водителем грузовой «Газели». Последний решил пустить в ход посторонние предметы, так, мужчина, взяв доску, нанес ей несколько ударов своему оппоненту. В ответ на это водитель иномарки взял бейсбольную биту и также нанес ей несколько ударов в сторону другого мужчины.
Причины конфликта, как и его последствия, неизвестны.
Источник: ИА "Город55"