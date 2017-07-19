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Драка водителей в центре Омска, удары битой и доской

19 июля 2017, 07:39
Дорожные войны.

В социальных сетях в паблике vk.com/regik55 очевидцы разместили видеозапись, на которую попал конфликт двух автомобилистов. Отмечается, что инцидент произошел в центре Омска на улице Карла Либкнехта.

На опубликованном ролике видно, что конфликт произошел между владельцем иномарки и водителем грузовой «Газели». Последний решил пустить в ход посторонние предметы, так, мужчина, взяв доску, нанес ей несколько ударов своему оппоненту. В ответ на это водитель иномарки взял бейсбольную биту и также нанес ей несколько ударов в сторону другого мужчины.


Причины конфликта, как и его последствия, неизвестны.

Видео: vk.com/regik55

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Главное#Авто#Город
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