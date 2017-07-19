Драка водителей в центре Омска, удары битой и доской

На опубликованном ролике видно, что конфликт произошел между владельцем иномарки и водителем грузовой «Газели». Последний решил пустить в ход посторонние предметы, так, мужчина, взяв доску, нанес ей несколько ударов своему оппоненту. В ответ на это водитель иномарки взял бейсбольную биту и также нанес ей несколько ударов в сторону другого мужчины.

