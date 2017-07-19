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Авангард подпишет забивного нападающего из США

19 июля 2017, 09:15
Усиление атаки.

Состав омского «Авангарда» может пополнить американский бомбардир Стив Мозес, который недавно расторг контракт со СКА, сообщает «Хоккейная правда».

Мозес является рекордсменом КХЛ по количеству шайб, заброшенных в рамках одного регулярного чемпионата, в сезоне 2014/15 американец, выступавший в составе финского «Йокерита», стал автором 36 голов.

Затем в КХЛ Стив Мозес выступал в составе СКА из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне американец в 24 матчах сумел набрать лишь 10 очков, забросив 3 шайбы и отдав 7 результативных передач.

Кроме того, Стив Мозес является обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2015 года, который проходит в Чехии.


Фото: alchetron.com
Источник: ИА «Город55»

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