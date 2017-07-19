Авангард подпишет забивного нападающего из США

Состав омского «Авангарда» может пополнить американский бомбардир Стив Мозес, который недавно расторг контракт со СКА, сообщает «
Мозес является рекордсменом КХЛ по количеству шайб, заброшенных в рамках одного регулярного чемпионата, в сезоне 2014/15 американец, выступавший в составе финского «Йокерита», стал автором 36 голов.
Затем в КХЛ Стив Мозес выступал в составе СКА из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне американец в 24 матчах сумел набрать лишь 10 очков, забросив 3 шайбы и отдав 7 результативных передач.
Кроме того, Стив Мозес является обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2015 года, который проходит в Чехии.
Фото: alchetron.com
Источник: ИА «Город55»