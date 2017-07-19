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Александр Шлеменко сразится в США с одним из сильнейших бойцов планеты

19 июля 2017, 09:55
Серьезный вызов.

В начале недели американский промоушен Bellator огласил состав участников турнира по смешанным единоборства, который пройдет в США 20 октября. Омич Александр Шлеменко в главном поединке вечера встретится с голландцем Гегардом Мусаси по прозвищу «Ловец снов».

Мусаси хорошо известен любителям ММА, спортсмен является четырехкратным чемпионом мира. В июле 2017 года на момент ухода из UFC он занимал 4-ю позицию в рейтинге средневесов и был одним из главных претендентов на чемпионский бой. На счету голландца 50 поединков, в которых он одержал 42 победы, при двух поражениях и шести поражениях. В активе экс-бойца UFC победы над такими именитыми соперниками как Дэн Хендерсон, Виктор Белфорд, Крис Уайдман, а также над побеждавшими Шлеменко Роналдо Соузой и Гектором Ломбардом.

Бой с Александром Шлеменко станет для Гегарда Мусаси первым в Bellator после ухода из UFC. Голландец уже заявил, что намеревается взять чемпионские пояса сразу в нескольких весовых категориях.


Сам Шлеменко уже заявил, что готовиться будет готовиться к поединку в родных стенах. Через месяц, 25 августа, его ученику Андрею Корешкову предстоит бой с американцем Чиди Нжокуани.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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