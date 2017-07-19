Александр Шлеменко сразится в США с одним из сильнейших бойцов планеты

Мусаси хорошо известен любителям ММА, спортсмен является четырехкратным чемпионом мира. В июле 2017 года на момент ухода из UFC он занимал 4-ю позицию в рейтинге средневесов и был одним из главных претендентов на чемпионский бой. На счету голландца 50 поединков, в которых он одержал 42 победы, при двух поражениях и шести поражениях. В активе экс-бойца UFC победы над такими именитыми соперниками как Дэн Хендерсон, Виктор Белфорд, Крис Уайдман, а также над побеждавшими Шлеменко Роналдо Соузой и Гектором Ломбардом.