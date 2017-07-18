Зверская бойня в Нефтяниках, двое избивают людей на остановке

Накануне в паблик vk.com/news_gorod55 прислали видеоролик жестокой драки в Нефтяниках у «Кристалла». На записи видно, как двое молодых людей избивают своих противников.
Особенно жестоко проявил себя в бою мужчина в красном, который с размаху бил противника по голове локтями и ногами. В стороне от основного сражения на асфальте лежал еще один участник конфликта.
Очевидцы данного происшествия предпочли не вмешиваться, желающих прекратить жестокое избиение не нашлось. В соцсетях идет жаркое обсуждение увиденного. Одни полны осуждений к безучастности свидетелей и автору записи. Другие уверены, если вмешиваться в драку, то есть большая вероятность самому оказаться случайной жертвой.
Тем не менее, большинство сошлось во мнении, что в таких ситуациях первым делом необходимо вызвать защитников правопорядка.
Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД России по Омской области, сообщение о драке у КДЦ «Кристалл» поступило в дежурную часть в 18:57. В настоящее время Отдел полиции №8 занимается выяснением обстоятельств произошедшего.