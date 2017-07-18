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Зверская бойня в Нефтяниках, двое избивают людей на остановке

18 июля 2017, 12:05
Бои без правил у Кристалла

Накануне в паблик vk.com/news_gorod55 прислали видеоролик жестокой драки в Нефтяниках у «Кристалла». На записи видно, как двое молодых людей избивают своих противников.

Особенно жестоко проявил себя в бою мужчина в красном, который с размаху бил противника по голове локтями и ногами. В стороне от основного сражения на асфальте лежал еще один участник конфликта.


Очевидцы данного происшествия предпочли не вмешиваться, желающих прекратить жестокое избиение не нашлось. В соцсетях идет жаркое обсуждение увиденного. Одни полны осуждений к безучастности свидетелей и автору записи. Другие уверены, если вмешиваться в драку, то есть большая вероятность самому оказаться случайной жертвой.

Тем не менее, большинство сошлось во мнении, что в таких ситуациях первым делом необходимо вызвать защитников правопорядка.

Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД России по Омской области, сообщение о драке у КДЦ «Кристалл» поступило в дежурную часть в 18:57. В настоящее время Отдел полиции №8 занимается выяснением обстоятельств произошедшего.


Автор видео: Shum Shum
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Происшествия#Город
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