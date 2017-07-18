Зверская бойня в Нефтяниках, двое избивают людей на остановке

Накануне в паблик vk.com/news_gorod55 прислали видеоролик жестокой драки в Нефтяниках у «Кристалла». На записи видно, как двое молодых людей избивают своих противников.



Особенно жестоко проявил себя в бою мужчина в красном, который с размаху бил противника по голове локтями и ногами. В стороне от основного сражения на асфальте лежал еще один участник конфликта.