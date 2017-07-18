Водитель Тойоты сбил пожилую пару и скрылся с места ДТП

В селе Новорождественка Исилькульского района Омской области были сбиты два человека, переходившие улицу в неположенном месте. Водитель машины, совершившей наезд, не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим, а скрылся, бросив пожилых мужчину и женщину на дороге.
18 июля в районе 9 часов утра дежурная часть ОМВД России по Исилькульскому району получила информацию о ДТП в селе Новорождественка, куда немедленно была отправлена следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
На место дорожно-транспортного происшествия была вызвана карета скорой. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
В результате проведения оперативно-розыскных работ сотрудниками полиции установлено, что за рулем автомобиля «Тойота», фигуранта ДТП, находился мужчина 38 лет, проживающий в Таврическом районе. На данный момент в отношении него возбуждено административное делопроизводство за оставление пострадавших на месте ДТП и по подозрению в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: иллюстрации
Источник: ИА "Город55"