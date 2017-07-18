Водитель Тойоты сбил пожилую пару и скрылся с места ДТП



В результате проведения оперативно-розыскных работ сотрудниками полиции установлено, что за рулем автомобиля «Тойота», фигуранта ДТП, находился мужчина 38 лет, проживающий в Таврическом районе. На данный момент в отношении него возбуждено административное делопроизводство за оставление пострадавших на месте ДТП и по подозрению в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.