В Омске предлагают снять с рейсов 500 больших автобусов

Накануне в региональной энергетической комиссии состоялось совещание рабочей группы по стабилизации тарифов в Омской области, сообщает пресс-служба ведомства. Обсуждались, в том числе, и тарифы на проезд в муниципальном транспорте.
По словам руководителя НП СРО «Омские перевозчики» Владимира Геворгяна, городские ПАТП нуждаются в оптимизации. Для эффективной работа предприятий, по его мнению, требуется сократить количество автобусов большой вместимости.
- Почему эти громады до сих пор в составе предприятий? Не нужны эти предприятия на 500 единиц. Вывести боксы, отрезать территории. И не будет такого тарифа, - заявил Геворгян.
По результатам совещания принято решение поручить руководителю НП СРО «Омские перевозчики» провести экспертную оценку документов тарифного дела какого либо городского ПАТП и доложить о результатах на следующем заседании рабочей группы по стабилизации тарифов. Ориентировочно оно состоится в середине августа.
Источник: ИА "Город55"