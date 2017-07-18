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В Омске предлагают снять с рейсов 500 больших автобусов

18 июля 2017, 10:19
Оригинальная инициатива.

Накануне в региональной энергетической комиссии состоялось совещание рабочей группы по стабилизации тарифов в Омской области, сообщает пресс-служба ведомства. Обсуждались, в том числе, и тарифы на проезд в муниципальном транспорте.

По словам руководителя НП СРО «Омские перевозчики» Владимира Геворгяна, городские ПАТП нуждаются в оптимизации. Для эффективной работа предприятий, по его мнению, требуется сократить количество автобусов большой вместимости.

- Почему эти громады до сих пор в составе предприятий? Не нужны эти предприятия на 500 единиц. Вывести боксы, отрезать территории. И не будет такого тарифа, - заявил Геворгян.

По результатам совещания принято решение поручить руководителю НП СРО «Омские перевозчики» провести экспертную оценку документов тарифного дела какого либо городского ПАТП и доложить о результатах на следующем заседании рабочей группы по стабилизации тарифов. Ориентировочно оно состоится в середине августа.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Транспорт#Общество#Город#Бизнес
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