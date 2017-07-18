В Омске обсуждают разрушение Успенского собора

Сегодня, 18 июля, в омских СМИ появилась информация о том, что Успенский собор в Омске нуждается в срочном ремонте. Воссозданный на месте старого, разрушенного в начале 20 века, храм является одной из ярчайших достопримечательностей города, а также местом, где установлена рака с мощами новомученика Сильвестра.



Судьба собора волнует горожан и поэтому редакция ИА «Город55» решила уточнить информацию о состоянии храма в омском Епархиальном управлении.