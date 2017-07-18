В Омске обсуждают разрушение Успенского собора

Сегодня, 18 июля, в омских СМИ появилась информация о том, что Успенский собор в Омске нуждается в срочном ремонте. Воссозданный на месте старого, разрушенного в начале 20 века, храм является одной из ярчайших достопримечательностей города, а также местом, где установлена рака с мощами новомученика Сильвестра.
Судьба собора волнует горожан и поэтому редакция ИА «Город55» решила уточнить информацию о состоянии храма в омском Епархиальном управлении.
По словам пресс-секретаря Отца Дмитрия Олихова, Успенский Собор, как любой другой памятник культуры, расположенный в центре города и являющийся одной из главных достопримечательностей Омска, должен поддерживаться в хорошем состоянии.
В косметическом ремонте нуждается лишь фасад храма, капитальных работ Успенский собор не требует. Его ремонт носит текущий характер и будет производиться за счет средств Омской Епархии.
Источник: ИА «Город55»