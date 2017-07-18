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В Омске обсуждают разрушение Успенского собора

18 июля 2017, 17:22
Так ли это?..

Сегодня, 18 июля, в омских СМИ появилась информация о том, что Успенский собор в Омске нуждается в срочном ремонте. Воссозданный на месте старого, разрушенного в начале 20 века, храм является одной из ярчайших достопримечательностей города, а также местом, где установлена рака с мощами новомученика Сильвестра.

Судьба собора волнует горожан и поэтому редакция ИА «Город55» решила уточнить информацию о состоянии храма в омском Епархиальном управлении.

По словам пресс-секретаря Отца Дмитрия Олихова, Успенский Собор, как любой другой памятник культуры, расположенный в центре города и являющийся одной из главных достопримечательностей Омска, должен поддерживаться в хорошем состоянии.

В косметическом ремонте нуждается лишь фасад храма, капитальных работ Успенский собор не требует. Его ремонт носит текущий характер и будет производиться за счет средств Омской Епархии.


Источник: ИА «Город55»

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