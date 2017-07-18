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В лобовом столкновении двух ВАЗов под Омском пострадали три человека

18 июля 2017, 07:31
ДТП на автодороге Шербакуль-Бабеж.

Накануне на автодороге Шербакуль-Бабеж произошло лобовое столкновение двух ВАЗов, в результате которого пострадали три человека.

Информация о ДТП поступила дежурную часть ОМВД России по Шербакульскому району в 10:15. Предварительно установлено: столкновение автомобилей «ВАЗ-21101» и «ВАЗ-211120», которыми управляли женщина 1972 г.р. и мужчина 1941 г.р. соответственно.

В результате аварии пострадали пассажир автомобиля «ВАЗ-21101», мужчина 1977 г.р., водитель и пассажир машины «ВАЗ-211120», мужчина 1969 г.р., двое последних были отпущены после осмотра.

В ходе проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося.


Фото: gibdd.ru

Источник: ИА «Город55»

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