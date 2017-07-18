Ураган убил корову, губернатор Назаров подарит омичке новую

С просьбой помочь в приобретении коровы Марина Бойко обратилась к губернатору Виктору Назарову на личном приеме, который состоялся 17 июля, сообщает пресс-центр губернатора.
Жительница области поделилась личной трагедией – главная кормилица семьи не пережила урагана, случившегося 9 июня. Марина – мать троих детей, самостоятельно приобрести новую корову женщина не в силах.
Губернатор Омской области вошел в непростое положение, в котором оказалась многодетная семья, и поручил Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона разрешить ситуацию. В течение недели у семьи Бойко появится новая кормилица.
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Источник: ИА "Город55"