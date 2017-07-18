Улицу Ленина закрывают от Ленинградской площади до Броз Тито

20 июля с 10 часов утра улицу Ленина закроют для движения всех видов транспорта на втором отрезке от улицы Короленко до улицы Броз Тито. На этом участке планируется ремонт сетей ливневой канализации. Ранее, напомним, был перекрыт отрезок от Ленинградской площади до улицы Короленко.
На данный момент подрядчик готовится приступить к работам. Перекрытые участки откроют для движения транспорта не позднее сентября, сообщает администрация города Омска.
В то время как центральная улица города будет недоступна для проезда, соседние автомагистрали примут на себя дополнительную нагрузку. Советуем планировать свое время в пути с учетом возможных пробок.
Напомним, что благоустройство улицы Ленина началось в июне. Завершить ремонтные работы на отрезке от Ленинградской площади до Юбилейного моста планируют в ноябре этого года.
Источник: ИА «Город55»